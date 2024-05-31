Ганчев рассказал, где должна проходить санитарная зона на Украине

Ганчев: санитарная зона должна быть не менее чем в 200 км западнее Харькова

Санитарную зону нужно делать минимум в 200 километрах западнее Харькова. Об этом рассказал РИА «Новости» глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«И для меня важно, чтобы эта вся так называемая санитарная зона заканчивалась как минимум где-то еще километров 200 от Харькова в сторону запада. Еще раз говорю, это минимум», — сказал Ганчев.

Он признался, что считает регион родным для себя. Поэтому по вопросу санитарной зоны учитывает интерес именно харьковчан. Однако он напомнил, что есть и другие люди, проживающие на оккупированной части Украины.

Как рассказал Ганчев, российские войска взяли стратегические высоты в районе населенного пункта Липцы. Это позволит следить за всеми путями снабжения ВСУ. Также российские военные добились огневого контроля прилегающей к Харькову линии обороны украинских боевиков.