ФСБ рассказала, как украинские спецслужбы обманывают россиян

ФСБ предупредила россиян об активной работе спецслужб Украины в Сети

Украинские спецслужбы активно занимаются вербовкой российских граждан, в итоге согласившиеся на выполнение диверсий россияне получают большие тюремные сроки. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

«ФСБ России в очередной раз напоминает, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах с целью вовлечения граждан России в противоправную деятельность», — отметили в ведомстве.

Вербовщики обманывают людей, обещая, что их действия якобы квалифицируют как преступления небольшой тяжести, а все издержки покроет гонорар.

«Однако в реалии желание получить легкие деньги приводит к длительному сроку заключения», — подытожили в ЦОС ФСБ.

Ранее правоохранители предотвратили теракты, которые намеревались совершить восемь завербованных Украиной россиян из шести регионов. Агенты готовились атаковать дислокации воинских формирований. Задержанных приговорили к лишению свободы на сроки от 16 до 22 лет.