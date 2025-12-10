Фотовыставка «Дети Героев» открылась во Дворце культуры в Люберцах

Во Дворце культуры в Люберцах открылась выставка ко Дню героев Отечества. Экспозиция посвящена памяти военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции.

В экспозиции представлены 23 личные истории семей участников СВО из шести муниципалитетов Московской области. На фотографиях — дети, супруги и родители, которые держат в руках портреты защитников. Каждый снимок сопровождает рассказ о подвиге, любви и вечной памяти.

Глава городского округа Владимир Волков принял участие в открытии. Он пообщался с участниками СВО и членами их семей, поздравив их с Днем Героев Отечества.

«За чашкой чая поздравил участников СВО и членов их семей с Днем героев Отечества. Мы в неоплатном долгу перед нашими защитниками и сделаем все, чтобы бойцы как можно скорее выполнили все поставленные задачи и вернулись в родные Люберцы с победой», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Выставка «Дети Героев» призвана передать поколениям память о мужестве. Организатором выступил Комитет воинов Отечества Московской области в рамках проекта «Успех в единстве поколений» партии «Единая Россия». Посетить выставку можно ежедневно до 14 декабря с 9:00 до 20:00 часов.