Фонд «Защитники Отечества» вручил машины ветеранам СВО Москвы и Подмосковья

Автомобили с ручным управлением получили раненные в бою ветераны СВО из Москвы и Подмосковья. Церемония вручения ключей состоялась в Едином центре поддержки участников специальной военной операции.

Герои СВО из разных регионов России уже получили 82 машины. До конца 2025 года планируется обеспечить автомобилями 500 ветеранов.

«Мы вручаем автомобили с ручным управлением как техническое средство реабилитации, которое позволяет учиться, работать, помогать близким. Эту инициативу фонда „Защитники Отечества“ ранее поддержал президент Владимир Путин», — отметила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

В церемонии вручения ключей принял участие президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Он рассказал, что ветеранов СВО активно вовлекают в занятия адаптивным спортом, они принимают участие в соревнованиях. В следующем году пройдет «Кубок защитников Отечества» по зимним видам спорта, призеров которого пригласят в паралимпийскую сборную страны.

«Мне предоставили автомобиль с ручным управлением. Это, конечно, очень здорово. Жизнь наладится сразу, потому что смогу помогать семье. Большое спасибо Фонду за поддержку», — отметил ветеран СВО Артем Семенов.

Знать каждую семью участников СВО, их вопросы и проблемы — такую задачу глава Подмосковья Андрей Воробьев поставил областному правительству. Он поблагодарил всех, кто задействован в этой работе.