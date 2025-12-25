Фонд «Защитники Отечества» в Шатуре подарил детям бойцов СВО экскурсию в Москву
В Шатуре специалисты местного отделения Фонда «Защитники Отечества» продолжают активно помогать ветеранам специальной военной операции и членам их семей. Социальные координаторы, возглавляемые Викторией Ментюковой, ежедневно решают множество задач, обеспечивая индивидуальный подход к каждому обратившемуся.
С момента открытия фонда в Шатуре к ним обратилось большое количество людей, и каждый получил адресную помощь. В этом году фонд предоставил возможность детям участников СВО посетить новогодние мероприятия в Москве. Так, 25 и 26 декабря они отправятся на елку в Измайловский комплекс, где их ждет насыщенная программа с посещением музеев, Москвариума и цирка Никулина, а также комфортные автобусные перевозки и круглосуточное дежурство волонтеров.
Благодаря отлаженной работе и тесному сотрудничеству с местными структурами, Фонд «Защитники Отечества» оперативно решает вопросы и предоставляет консультации по различным темам. В Шатуре предусмотрены льготы для участников СВО и их семей, включая кредитные каникулы, прием в детские сады без очереди и бесплатное посещение кружков.
Фонд также оказывает юридическую и психологическую помощь, помогает в получении удостоверений ветеранов боевых действий и предоставляет путевки в санатории. Забота о героях СВО и их родных — приоритетная задача социальных координаторов, которые принимают граждан по адресу: улица Интернациональная, дом № 6.