Фонд «Защитники Отечества» в Шатуре подарил детям бойцов СВО экскурсию в Москву

С момента открытия фонда в Шатуре к ним обратилось большое количество людей, и каждый получил адресную помощь. В этом году фонд предоставил возможность детям участников СВО посетить новогодние мероприятия в Москве. Так, 25 и 26 декабря они отправятся на елку в Измайловский комплекс, где их ждет насыщенная программа с посещением музеев, Москвариума и цирка Никулина, а также комфортные автобусные перевозки и круглосуточное дежурство волонтеров.

Благодаря отлаженной работе и тесному сотрудничеству с местными структурами, Фонд «Защитники Отечества» оперативно решает вопросы и предоставляет консультации по различным темам. В Шатуре предусмотрены льготы для участников СВО и их семей, включая кредитные каникулы, прием в детские сады без очереди и бесплатное посещение кружков.

Фонд также оказывает юридическую и психологическую помощь, помогает в получении удостоверений ветеранов боевых действий и предоставляет путевки в санатории. Забота о героях СВО и их родных — приоритетная задача социальных координаторов, которые принимают граждан по адресу: улица Интернациональная, дом № 6.