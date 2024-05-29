«Финансовое шоу». Сенатор прокомментировал угрозы Трампа «бомбить» Москву

Сенатор Перминов: угрозы Трампа о бомбежке Москвы не имеют отношения к политике

Угрозы бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о «бомбежке» Москвы не имеют ничего общего с реальной политикой. Об этом РИА «Новости» сообщил сенатор Сергей Перминов.

По его словам, слова Трампа нацелены на аудиторию жертвователей средств республиканцам.

«Финансовое шоу — одно, реальная политика — это другое», — подчеркнул сенатор.

Во время акции по сбору средств Трамп заявил, что бомбил бы Москву в случае ввода российских воск на Украину. Такая же участь ждала бы Китай, если бы тот «вторгся» на Тайвань.

Экс-президент США неоднократно заявлял, что на посту главы государства сможет урегулировать украинский конфликт всего за сутки. Пресс-секретарь президента России подчеркивал, что проблема слишком сложна.