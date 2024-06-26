Финал конкурса «Донбасс. Песни с передовой» прошел в Мытищах

В культурном центре «Подмосковье» в Мытищах прошел финал межрегионального конкурса авторов и исполнителей «Донбасс. Песни с передовой». Это мероприятие объединило участников с различных регионов страны, которые представили свои новые патриотические песни.

Среди участников не только профессиональные музыканты, но и обычные люди, желающие поддержать наших ребят в зоне специальной военной операции.

Особую значимость конкурсу придало участие авторов, которые непосредственно побывали на передовой. Среди участников проекта можно выделить группы «123 ПОЛК», «Зверобой», «КУБА», «Сарма 38», «Море Монро», а также артистов театра и кино Георгия Теслю-Герасимова и Юрия Миронцева, Анну Артамонову, бойцов батальона «Спарта», известных бардов Алексея Бурцева и Дмитрия Матюшкина и многих других.

Конкурс проходил на протяжении трех дней. Его организовали при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».