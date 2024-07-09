Фейк: в Петербурге участник СВО напал с топором на продавца гипермаркета

Некоторые Telegram-каналы распространили сообщения о том, что «герой СВО» якобы набросился на сотрудника петербургского супермаркета. Эта информация оказалась фейком.

Фейк

Бывший советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал пост, в котором рассказал о нападении участника спецоперации на сотрудников гипермаркета «Лента» в Петербурге. По его словам, мужчина вел себя агрессивно и с топором накинулся на работника. Геращенко в посте задался вопросом, не страшно ли россиянам ходить по улицам и магазинам.

Правда

Житель Петербурга действительно набросился на сотрудника гипермаркета, но сделал это на фоне личной неприязни. Следователи выяснили, что нападение не было случайным — 42-летний мужчина и 30-летний работник магазина конфликтовали. Причиной ссоры стала ревность, сообщили в пресс-службе СК по региону.

По информации «Фонтанки», набросившийся на сотрудника «Ленты» петербуржец заключал контракт с Минобороны, но в зону проведения спецоперации так и не отправился.

Утверждения Геращенко о том, что на работника супермаркета напал ветеран СВО, не имеют под собой оснований. В то же время его вопрос к россиянам об опасениях перед выходом на улицу является банальной психологической уловкой для создания паники среди населения.