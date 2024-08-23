Фейк: наступление ВСУ под Курском вынудило Россию вывести войска из Калининграда

Информация о выводе ВС РФ из Калининграда из-за атак ВСУ оказалась фейком

Фото: РИА «Новости»

В Сети появилась информация о том, что российская армия якобы выводит свои войска из Калининграда, так как украинские боевики проводят «слишком успешное» наступление в Курской области. Такие сведения не соответствуют действительности.

Фейк

В Интернете распространяют новости о якобы вынужденной переброске российских солдат из Калининградской области из-за вторжения ВСУ под Курск. Источник дезинформации — командующий литовской армией Раймундас Вайкшнорас, его цитируют авторы статей и прибалтийская новостная сеть Delfi. Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас в интервью агентству BNS также сообщил, что якобы ВС РФ из Калининградской области перебрасывают военных для укрепления позиций в Курской области. Однако DW*, сообщившее об этом, сообщило, что никакой информации о переброске войск из Калининграда от российской стороны не поступало.

Правда

Украинские власти любыми способами пытаются преувеличить ценность нападения ВСУ на Курскую область, в этом им помогают союзники, в том числе из Прибалтики. Раймундаса Вайкшнораса назначили командующим ВС Литвы в конце июля. Литва гордится тем, что он первый литовский военачальник, не служивший в Советской Армии, налицо русофобский нарратив. Более того, Вайкшнорас обучался в Военном колледже армии США и занимал пост заместителя начальника штаба Верховного главнокомандования объединенных вооруженных сил НАТО в Европе. Такая биография указывает на необъективность его оценок.

Тем временем армия России четко выполняет свои боевые задачи. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в эфире Первого канала заявил, что наши бойцы остановили продвижение ВСУ в Курской области и начали «задвигать» противника обратно.

Сил и резервов ВС РФ достаточно для разрешения ситуации.

* — Признано Минюстом РФ СМИ, выполняющим функцию иноагента.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Срок или штраф? Наказание за ненасильственные преступления в России смягчат

Московские промышленники увеличили парк оборудования на предприятиях

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Запрещенка с черного рынка. Нутрициолог предостерег от покупки сомнительных БАД на маркетплейсах

Убийство на тропическом острове. Житель Маврикия жестоко зарезал россиянку из ревности

Компьютеры, смартфоны, одежда. Что подорожает в России осенью 2024 года

Lu Hanxin/Xinhua

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте