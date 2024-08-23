Фейк: Россия проведет скрытую мобилизацию

Фейк

Информация о скрытой мобилизации в России появилась в Сети. Авторами вброса стали журналисты немецкой газеты Bild Жанна Плауманн и Юлиан Репке.

Правда

Ни Плауманн, ни Репке не решились даже вкратце описать схему «скрытой мобилизации», как они ее себе представляют. С учетом развития технологий скрыть масштабный процесс, затрагивающий всю страну, невозможно. Поэтому речи о скрытой мобилизации быть не может.

К тому же российское руководство выбрало другой подход к пополнению рядов армии — контрактование. Согласно данным на начало апреля 2024 года, договоры с Минобороны подписали более 100 тысяч человек.

К началу июня число контрактников выросло до 160 тысяч, при том, что за весь 2023 год на службу в армию пришли свыше 300 тысяч человек. Такие цифры озвучил президент России Владимир Путин в рамках пленарного заседания Петербургского международного форума. Тогда глава государства заявил, что в мобилизации нет необходимости, и проводить ее не планируют.

Количество тех, кто решил присоединиться к борьбе с Вооруженными силами Украины, лишь увеличилось после нападения на Курскую область.

Таким образом, информация о подготовке тайной мобилизации в России оказалась фейком.

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