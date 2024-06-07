Фейк: ракета ВСУ ударила по военной базе России и узлу связи
Украинские пропагандисты выдали удар по Луганску за поражение базы России
Украинские Telegram-каналы распространили сообщения об ударе по военной базе России и узлу связи. Но свои сообщения они сопроводили кадрами из Луганска, который подвергся террористической атаке со стороны боевиков.
Фейк
Ракета ВСУ поразила военную базу России и узел связи. Первоисточником такого сообщения стал украинский Telegram-канал OmTv. Авторы сообщения заявили, что цели располагались в Луганске.
Правда
Запущенные украинскими боевиками ракеты прилетели в Луганск. Но до целей, как сообщило Минобороны, долетела только одна, поразив два жилых дома, в одном из которых обвалился подъезд. Это можно увидеть на опубликованных кадрах из украинского Telegram-канала.
Второе видео, которое использовали иностранные пропагандисты стало срабатывание кассетного боеприпаса около дороги. Своими заявлениями проукраинские авторы попытались скрыть очередную террористическую атаку против мирных жителей.
Информация о том, что ВСУ нанесли успешный ракетный удар по военной базе России и узлу связи недостоверна. Фото и видео с последствиями прилетов ракет, а также официальные заявления свидетельствуют о том, что украинские боевики провели очередную террористическую атаку против мирных жителей, которую теперь пытаются прикрыть заявлением о военных целях.
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