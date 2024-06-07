Фейк: ракета ВСУ ударила по военной базе России и узлу связи

Украинские Telegram-каналы распространили сообщения об ударе по военной базе России и узлу связи. Но свои сообщения они сопроводили кадрами из Луганска, который подвергся террористической атаке со стороны боевиков.

Фейк

Ракета ВСУ поразила военную базу России и узел связи. Первоисточником такого сообщения стал украинский Telegram-канал OmTv. Авторы сообщения заявили, что цели располагались в Луганске.

Правда

Запущенные украинскими боевиками ракеты прилетели в Луганск. Но до целей, как сообщило Минобороны, долетела только одна, поразив два жилых дома, в одном из которых обвалился подъезд. Это можно увидеть на опубликованных кадрах из украинского Telegram-канала.



Второе видео, которое использовали иностранные пропагандисты стало срабатывание кассетного боеприпаса около дороги. Своими заявлениями проукраинские авторы попытались скрыть очередную террористическую атаку против мирных жителей.

Информация о том, что ВСУ нанесли успешный ракетный удар по военной базе России и узлу связи недостоверна. Фото и видео с последствиями прилетов ракет, а также официальные заявления свидетельствуют о том, что украинские боевики провели очередную террористическую атаку против мирных жителей, которую теперь пытаются прикрыть заявлением о военных целях.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.