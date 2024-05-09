«Это страшно». Командир ВСУ пожаловался на пугающее количество российских беспилотников | 360°

Спецоперация 09 мая 2024, 15:37 «Это страшно». Командир ВСУ пожаловался на пугающее количество российских беспилотников N-TV: командир ВСУ заявил о наращивании использования ВС РФ боевых беспилотников РИА «Новости»

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Российские войска увеличили использование боевых беспилотников, заявил командир ВСУ по имени Лева в интервью немецкому каналу N-TV. По его словам, раньше атаки БПЛА были не в таких масштабах, а положение дел сейчас стало страшным.

«Раньше такого не было. Вернее, атаки были, но не в таких масштабах. Сейчас это действительно страшно», — признался он, говоря о наращивании применения беспилотников подразделениями ВС РФ.

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Отдельно он отметил многообразие БПЛА, которые используют российские бойцы. Один только «Ланцет» применяют сразу в нескольких модификациях с разным типом боевой части, пояснил собеседник канала.

«У них огромное количество беспилотников Zala и „Орлан“. Бывает такое, что, когда они работают активно, мы не можем высунуться, потому что над нами постоянно что-то летает. Это проблема», — посетовал украинский военный.

Беспилотники и авиация обеспечили продвижение российских войск на Авдеевском направлении. Такое признание в середине марта сделал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, объясняя отвод своих подразделений. Он подчеркнул, что противостоять такой атаке невозможно.