Еще 40 добровольцев прошли обучение на операторов БПЛА в Балашихе

В Балашихе 40 добровольцев подписали контракты с Министерством обороны, чтобы пополнить ряды операторов беспилотных летательных аппаратов в зоне проведения специальной военной операции. Они проходят специализированные курсы на базе Центра спецподготовки «Витязь», созданного по просьбе бойцов с фронта, где получают необходимые знания и навыки.

Обучение проходит в группах по 10-15 человек и длится месяц под руководством опытных инструкторов. В рамках курса кандидаты осваивают полеты на симуляторах, учатся собирать и ремонтировать квадрокоптеры, отрабатывают навыки работы в полевых условиях, осваивают радиообмен и методы маскировки техники. По окончании обучения добровольцы получают свидетельство государственного образца и военно-учетную специальность.

С первого дня обучения каждый кандидат заключает контракт с Министерством обороны и начинает получать соответствующие выплаты. Такой подход обеспечивает мотивацию и поддержку на всех этапах подготовки.

Центр спецподготовки «Витязь» также предоставляет широкий спектр услуг для желающих служить по контракту: медицинское освидетельствование, оформление документов, юридические консультации, открытие банковских счетов, оформление справок о льготах и выплатах, а также первичное обучение. Системная поддержка и внимание к каждому солдату имеют большое значение для успеха и победы.

Кроме того, контрактники могут рассчитывать на меры социальной поддержки, подробности о которых доступны по запросу.

Получить дополнительную информацию о Центре спецподготовки «Витязь» в Балашихе можно на сайте контрактмо.рф, а также по телефонам: 8 (498) 732-80-47; 8 (919) 446-64-02 (WhatsApp, Telegram); 8 (905) 775-40-30; 8 (905) 775-40-90.