Еще 10 жителей Балашихи пополнили ряды участников Ассоциации ветеранов СВО

Праздничная церемония вручения удостоверений новым членами местного филиала ассоциации прошла в День ветеранов боевых действий. Документы они получили из рук главы городского округа Сергея Юрова и председателя Ассоциации ветеранов СВО по Московской области Кирилла Лосунчукова.

В мероприятии также участвовали руководитель Балашихинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев, Герой России Александр Шептухин, председатель Комитета семей и воинов Отечества Балашихи Наталья Махонина, глава Общественной палаты округа Елена Жарова, депутаты и волонтеры, представители воинских подразделений, а также руководители городских предприятий.

По словам Сергея Юрова, все участники специальной военной операции проявили мужество и верность Родине. «Балашиха гордится вами и вашим подвигом», — сказал глава округа.

В городе уделяется особое внимание социальной помощи ветеранам и семьям участников СВО. Ассоциация ветеранов специальной военной операции была создана в Балашихе в марте 2025 года и с тех пор не оставляет без внимания проблемы военных.

Глава Балашихинского отделения ассоциации считает, что сегодня необходимо сплотиться всем, кто остается на передовой и тем, кто уже вернулся домой. «Ассоциация становится точкой опоры для ветеранов СВО — здесь они находят поддержку, получают помощь по вопросам реабилитации, трудоустройства, социальной адаптации», –сказал Иван Клещерев.

Ежегодно 1 июля в России отмечается День ветеранов боевых действий. Люди вспоминают о подвигах героев и скорбят о погибших солдатах.