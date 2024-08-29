Ермак и Умеров предложат Белому дому список целей для ударов в России

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров встретятся с представителями администрации президента США Джо Байдена, чтобы убедить их разрешить ВСУ атаковать Россию американским оружием. Об этом сообщил телеканал CNN .

О готовящейся встрече журналистам рассказал депутат Верховной рады. По его словам, высокопоставленные чиновники постараются убедить Белый дом снять ограничения на удары по России поставленным из США дальнобойным оружием.

«Они предоставят список приоритетных целей, без которых будет сложно изменить ход конфликта в пользу Украины», — сказал он.

Другие источники телеканала уточнили, что Умеров обсудит этот вопрос с министром обороны США Ллойдом Остином. С кем встретится Ермак, они не раскрыли.

Ранее США поделились с Украиной разведданными, которые позволили ВСУ в начале августа напасть на Курскую область. Несмотря на это, Пентагон опроверг ведение опосредованной войны с Россией.