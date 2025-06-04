Расчеты элитного спецбатальона ВСУ «Птицы Мадьяра» оставили свои позиции под натиском ударов российских дронов во время освобождения населенного пункта Троицкое в Донецкой Народной Республике. Об этом в разговоре с РИА «Новости» заявил командир взвода БПЛА 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Даниил Иванов.

«Они начали бежать с этих точек под воздействием FPV-дронов, в сопровождении FPV-дронов, то есть, мы оказывали на них огневое воздействие. Мы вычислили, рассекретили их точки, нанесли огневое поражение, навели туда артиллерию», — сообщил он.

По словам российского военнослужащего, украинские боевики не улучшают свою тактику и мастерство применения дронов, а рассчитывают на массовость беспилотников.

Накануне в ходе эвакуационных мероприятий в районе Демидовки Белгородской области обнаружили тело испанского наемника, который принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ. На нем была форма натовского образца и синяя повязка на руке, а рядом с ним оказалось снаряжение зарубежного производства.