Элитная 155-я бригада ВСУ, получившая название «Анна Киевская», которую готовили к контрнаступлению, развалилась всего за несколько недель. Это произошло из-за массового дезертирства военных, заявил обозреватель Майк Фреденбург в статье для издания Responsible Statecraft .

«Украина приняла ряд решений и инициатив, ориентированных на внешнюю привлекательность, которые в итоге нанесли реальный ущерб ее армии и способности защищать свою территорию», — написал он.

Обозреватель напомнил, что элитная украинская бригада была совместным проектом Украины, Франции и Польши. Ее солдаты должны были продемонстрировать на поле боя, насколько эффективными могут быть бойцы ВСУ, подготовленные и оснащенные в странах НАТО.

Фреденберг добавил, что эта попытка провалилась также, как и вторжение украинских боевиков в Курскую область и оборона Бахмута. Бригаду изначально создали для формирования красивой картинки для общественности, а не в целях реализации эффективной военной тактики и стратегии.

По его словам, на ее создание потратили 900 миллионов евро (более 90 миллиардов рублей), но она развалилась всего за несколько недель боев.

В начале года издание Forbes сообщило, что элитная бригада начала распадаться еще до прибытия в зону боевых действий, когда подразделение самовольно покинули свыше 1700 военных.