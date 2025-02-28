Экскурсию по музею при школе № 30 провели для жителей Химок

Экскурсию по историческому музею при школе № 30 организовали в Химках. Встречу приурочили ко Дню Сил специальных операций.

Жителям Химок представили уникальные экспонаты времен Великой Отечественной войны и современные трофеи из зоны проведения специальной военной операции. Кроме того, собравшиеся узнали о значении памятной даты и ее роли в истории страны.

«Силы специальных операций играют важную роль в защите суверенитета и обеспечении безопасности России», — отметила директор школы № 30, муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Познавательную лекцию провел руководитель музея воинской и боевой славы школы № 30 Александр Титенок. Он напомнил, почему важно знать личные истории бойцов, которые стоят на страже свободы и независимости государства.

Напомним, что экскурсия стала частью масштабной патриотической программы. Благодаря ей в округе ежедневно проводят тематические мероприятия, направленные на воспитание в подрастающем поколении любви к Родине и уважения к ее героям.