Экскурсию на оленью ферму для потерявших близких на СВО детей провели в Люберцах

Активисты благотворительного фонда «Много детства» организовали мероприятие для детей, потерявших родственников в зоне спецоперации. На оленьей ферме ребята смогли ближе познакомиться с разными животными.

Ферма находится в Дзержинском. Участники события покатались верхом на оленях, поиграли с хаски, покормили кроликов и даже увидели живого волка.

«Такие встречи помогают детям справляться с тяжелыми переживаниями и находить радость в простых вещах. Сегодня особенно важно поддерживать семьи, которые столкнулись с трагедией. Забота о детях, их душевном состоянии и будущем — это наш общий долг», — отметила муниципальный депутат фракции «Единая Россия», местный координатор партийного проекта «Крепкая семья» Екатерина Исаева.

Отметим, что главная задача фонда — улучшать качество жизни и материальное положения социально незащищенных категорий семей.