Экскурсию на металлургический завод провели для участников СВО в Балашихе

Участники специальной военной операции и их семьи посетили предприятие «Криогенмаш», занимающееся разработкой и крупносерийным выпуском кислородных установок для черной металлургии. Мероприятие было организовано в рамках программы «Промышленный туризм».

Гости осмотрели производственный комплекс и подробно познакомились с технологическим циклом: от отбора и подготовки сырья до механической обработки, сборки, испытаний и отправки готовой продукции. Отдельное внимание уделили контролю качества и промышленной безопасности, а также современным инженерным решениям, применяемым при серийном производстве.

В ходе визита обсуждались направления сотрудничества предприятия с Ассоциацией ветеранов специальной военной операции и возможности участия в социальных проектах, направленных на профессиональную переподготовку и адаптацию ветеранов к гражданской жизни. Представители «Криогенмаша» выразили готовность поддерживать инициативы по трудоустройству и социальной реабилитации.

Ассоциация ветеранов СВО начала работу в Балашихе в марте 2025 года. Ее основная задача — оказание комплексной помощи ветеранам и их семьям: содействие в трудоустройстве, медицинская, психологическая и юридическая поддержка. Организация также реализует проекты по патриотическому воспитанию молодежи и помощи ветеранам в интеграции в мирную жизнь.