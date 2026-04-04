Экскурсию на лифтостроительный завод провели для бойцов СВО в Серпухове

В Серпухове продолжается серия профориентационных мероприятий для ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Очередная экскурсия в рамках проекта «Промышленный туризм» прошла на Серпуховском лифтостроительном заводе.

Современный лифт представляет собой сложную высокотехнологичную систему, оснащенную интернет-модулями и средствами глубокой компьютеризации. Предприятию требуются квалифицированные конструкторы и технологи, способные эффективно управлять производственным процессом. Отсутствие опыта работы со специфическим оборудованием не является преградой: завод готов обучать ветеранов, помогая освоить инженерную специальность.

С начала специальной военной операции через программы трудоустройства в округе прошли около 80 военнослужащих и их близких. Сейчас на рассмотрении у работодателей находятся еще семь анкет.

«Для наших ребят поиск работы — это новый этап по возвращении к мирной жизни. Поддержим интересы и возможности каждого», — отметил глава муниципалитета Алексей Шимко.