Экскурсию на хлебозавод провели для детей бойцов СВО в Люберцах

В профориентационной экскурсии приняли участие около 30 ребят из семей участников специальной военной операции. Дети посетили завод «Люберецкий хлеб».

Юным гостям показали на предприятии весь технологический процесс производства хлеба на примере знаменитого «Батона Люберецкого». Ребята узнали об особенностях формовки разных видов хлебобулочных изделий и тонкостях приготовления слоеного теста, а также понаблюдали за работой современного оборудования.

Опытные пекари провели для экскурсантов увлекательный мастер-класс. Каждый ребенок унес домой не только яркие впечатления, но и собственноручно сделанные булочки и свежий батон. Дети продегустировали продукцию завода, оценив вкус и качество люберецкого хлеба.

Мероприятие организовали Комитет семей воинов Отечества и Центр поддержки участников СВО. Руководитель штаба комитета Наталья Лежнева отметила, что экскурсия напомнила детям о значимости традиционного ремесла и о том, как важно бережно относиться к продуктам питания.