Экскурсия по выставке авангарда прошла для детей участников СВО в Серпухове

В Серпуховском историко-художественном музее провели экскурсию под названием «Разгадай авангард». Для детей бойцов специальной военной операции подготовили игры и интерактивные задания.

Юные гости музея узнали много интересных фактов о направлении «авангард» в изобразительном искусстве. Они тут же закрепили полученные знания в игровой форме. По словам ведущего методиста научно просветительского отдела Евгении Зыковой, дети любят и слушать теоретическую информацию, и познавать новое с помощью игр.

«Важно, что такие мероприятия помогают деткам не только развивать свои знания, но и поддерживают их творческие способности!» — отметила Евгения Зыкова.

Проект реализуют благодаря содействию Министерства культуры и туризма Московской области, а также Единого Центра поддержки участников специальной военной операции и их семей.