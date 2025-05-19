Экскурсия для семей участников СВО прошла в Воскресенске

Обзорную экскурсию «Воскресенск прифронтовой» провели в отделе краеведения Центральной библиотеки имени Инны Гофф. Мероприятие в рамках традиционной всероссийской акции «Ночь музеев» организовало местное отделение партии «Единая Россия».

Ведущий методист отдела краеведения Елена Розанова рассказала семьям участков спецоперации об истории строительства градообразующих предприятий Воскресенска, оборонной продукции заводов, а также познакомила гостей с материалами электронных книги и киоска.

Депутат окружного совета, исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Баранов рассказал, что посетители библиотеки узнали о героях воскресенской земли и с интересом осмотрели выставку «Семья героя», посвященную землякам, погибшим в локальных конфликтах и специальной военной операции. В завершение гостям показали видеофильм «Вечный огонь».

Мероприятие провели в рамках партийного проекта «Историческая память».