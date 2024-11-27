Экскурсии по святым местам провели для семей бойцов СВО в Серпухове

Духовно-просветительский центр имени святителя Алексия при Владычном женском монастыре провел для школьников и семей участников СВО благотворительные экскурсии. В рамках культурного подарка ко Дню матери участники мероприятия расширили свои знания о Серпухове и полюбовались его живописными видами.

Сначала экскурсанты посетили Соборную гору. От ее основания началась история Серпухова. Здесь в 1374 году построен первый дубовый кремль, позднее сменившийся на белокаменный. Сейчас от прежнего него остались лишь два фрагмента времен Ивана Грозного. Они напоминают былое величие защитного сооружения.

Экскурсия продолжилась в Троицком соборе. Изначально на его месте стояла деревянная церковь, которая стала первой в Серпухове, но когда стены Кремля стали белокаменными, ее перестроили.

Еще одним местом памяти стал мемориал «Воин-освободитель». Он посвящен героям Великой Отечественной войны и является мировым символом победы над фашизмом.

У ребят осталось множество впечатлений от экскурсии. Они узнали много нового об истории города, о людях, которые его защищали ценой своей жизни, а также насладились панорамными пейзажами Серпухова со смотровой площадки.

Патриотическое воспитание формирует правильные жизненные ценности и учит ценить свое Отечество. Изучение истории родного края, знакомство с подвигами великих личностей впечатлили школьников, они гордятся своими предками и мечтают сделать такой же крупный вклад в историю Серпухова.