Экс-советник Пентагона похвалил ВС России за успехи на Украине

Фото: РИА «Новости»

Российская армия успешно внедрила инновационные военные технологии в конфликте на Украине. Об этом профессор Массачусетского технологического института (MIT), экс-советник Пентагона Теодор Постол заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Я поражен высоким уровнем инноваций, который российские военные продемонстрировали в развитии приемов ведения боя против украинцев и западного оружия», — указал

По словам профессора, ВС России наносят противнику гораздо больше урона и продолжают оставаться в наступательной позиции, хотя «обычно добиться этого не удается».

Постола также поразило, как российские военные заглушают украинские БПЛА с помощью РЭБ и истощают украинскую ПВО посредством дронов и планирующих бомб.

Ранее в Сети показали боевую работу отечественной самоходной артиллерийской установки 2С43 «Мальва». С ее помощью ВС России атаковали объекты ВСУ в Харьковской области.

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