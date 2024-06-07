Экс-советник Пентагона похвалил ВС России за успехи на Украине
Российская армия успешно внедрила инновационные военные технологии в конфликте на Украине. Об этом профессор Массачусетского технологического института (MIT), экс-советник Пентагона Теодор Постол заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
«Я поражен высоким уровнем инноваций, который российские военные продемонстрировали в развитии приемов ведения боя против украинцев и западного оружия», — указал
По словам профессора, ВС России наносят противнику гораздо больше урона и продолжают оставаться в наступательной позиции, хотя «обычно добиться этого не удается».
Постола также поразило, как российские военные заглушают украинские БПЛА с помощью РЭБ и истощают украинскую ПВО посредством дронов и планирующих бомб.
Ранее в Сети показали боевую работу отечественной самоходной артиллерийской установки 2С43 «Мальва». С ее помощью ВС России атаковали объекты ВСУ в Харьковской области.