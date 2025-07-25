Двухчасовой сбой Starlink отбросил ВСУ на 10 лет назад

Глобальный сбой, оставивший без интернета пользователей Starlink на два с половиной часа, стал наглядным примером зависимости Вооруженных сил Украины от частной инфраструктуры. Об этом сообщил Telegram-канала «Военная хроника» .

В период временной приостановки работы Starlink в зоне боевых действий украинской армии пришлось перейти на радиосвязь, поскольку артиллерия не получала указаний, а боевики ВСУ не смогли управлять дронами и передавать разведданные.

«На несколько часов проблемы у компании Илона Маска фактически отбросили ВСУ на десятилетие назад в плане управляемости», — отметили журналисты.

Ранее на всей линии фронта на Украине прекратили работу терминалы спутниковой связи Starlink. Неполадки длились около двух с половиной часов и возникли из-за сбоя в ключевых внутренних программных службах, обеспечивающих работу базовой сети.