Двоих россиян обвинили в атаке на военный аэродром

Максима Косяченко и Татьяну Туриеву, обвиняемых в совершении теракта на объектах РЖД в пользу Украины, также обвинили в нападении на военный аэродром с использованием беспилотников. Об этом сообщил ТАСС .

В документах указано, что их вина подтверждается показаниями свидетелей, и не исключено, что в деле появятся новые обвиняемые.

Косяченко и Туриева задержали в сентябре 2023 года. Изначально в их деле был только один эпизод, связанный с террористическим актом.

По версии следствия, они получили задание через мессенджеры Viber и Telegram от сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Их задача состояла в том, чтобы совершить теракт на двух объектах железнодорожной инфраструктуры. В материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС, не уточняется, какой именно участок железной дороги и в каком регионе России был поврежден.

В ходе расследования были обнаружены новые эпизоды террористической деятельности Косяченко и Туриевой, которые были объединены в одно производство.

В рамках расследования были назначены экспертизы, связанные с взрывными устройствами, а также психолого-психиатрическая экспертиза. Проведено несколько обысков, в ходе которых правоохранители изъяли телефоны и другие носители информации у Косяченко и Туриевой.

Следствие не исключает, что в ходе расследования могут появиться новые факты. Косяченко и Туриева находятся под стражей в следственном изоляторе.

Ранее в Краснодаре задержали 56-летнего летчика гражданской авиации, которого подозревают в государственной измене. По версии следствия, мужчина вступил в контакт с волонтером, занимавшимся сбором средств для украинской армии, получил от него инструкции и затем перевел деньги в криптовалюте на счет, который использовался для поддержки ВСУ.