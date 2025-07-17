Российские военнослужащие с позывными Кот и Мавроди, несмотря на нехватку еды и боеприпасов, в течение месяца обороняли поселок Привольное в Донецкой Народной Республике. Об этом со ссылкой на материал военного корреспондента газеты «Страж Балтики» Дмитрия Толмачева сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Бойцы рассказали, что их отряд получил задачу зачистить и занять оборону в стратегически важном населенном пункте Привольное. Спустя два дня после начала боевых действий на этом участке из восьми российских солдат способными продолжать работу остались только Мавроди и Кот.

Военнослужащие по очереди дежурили и регулировали огонь. Украинские боевики не сдавались и за месяц совершили пять полномасштабных атак.

Из-за постоянных ударов со стороны ВСУ логистика на этом участке была нарушена, и российские солдаты столкнулись с ограниченным количеством продуктов питания и боеприпасов, которые им сбрасывали с помощью беспилотников. Иногда бойцам приходилось делить одну банку тушенки на восьмерых.

Несмотря на сложности, бойцы отразили вражеские атаки. Весной этого года они взяли одну из ключевых точек в селе Зеленое Поле. Мавроди и Кота представили к медалям «За храбрость».

Ранее стало известно, что показания военнопленного танкиста ВСУ помогли российской армии ликвидировать подразделение украинских боевиков в районе населенного пункта Русин Яр в ДНР.