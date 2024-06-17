Две женщины и мужчина попали в больницу после обстрела белгородского села Гора-Подол

Гладков сообщил о трех пострадавших при обстреле села Гора-Подол

Фото: РИА «Новости»

Три человека пострадали при обстреле села Гора-Подол Грайворонского городского округа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По информации главы региона, в Грайворонскую ЦРБ самостоятельно обратились две женщины и мужчина. У них диагностировали минно-взрывные травмы и контузию.

Помимо этого, в селе после обстрела пострадали четыре квартиры в двух домах — в помещениях выбило окна.

Кроме того, различные повреждения получили пять частных домовладений — там выбило окна, посекло кровли, фасады, заборы и надворные постройки.

«Также в социальном объекте и административном здании повреждены входные группы и остекление», — добавил Гладков.

Сейчас на месте работают оперативные службы. Дальнейшая информация о последствиях атаки, по словам губернатора, уточняется.

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