Две мемориальные доски в память об участниках СВО открыли в Балашихе
В микрорайоне Заря города Балашихи состоялась торжественная церемония открытия мемориальных досок, посвященных участникам специальной военной операции, кавалерам ордена Мужества сержанту Сергею Окатьеву и ефрейтору Павлу Яковлеву. Оба героя, выросшие на соседних улицах и учившиеся в школе № 15, погибли 8 июня 2024 года в Херсонской области, выполняя боевые задачи под пулеметным обстрелом.
На церемонии присутствовали глава Балашихи, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров, председатель Совета депутатов Геннадий Попов, Герой России и руководитель Балашихинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев, Герой России и президент Ассоциации «Братство краповых беретов „Витязь“» Сергей Лысюк, а также кадеты, юнармейцы, родные и близкие героев.
«Сегодня мы собрались, чтобы почтить память настоящих героев, которые, не колеблясь, выполнили свой долг перед Родиной. Сергей и Павел стали примером мужества и патриотизма для всех нас, особенно для молодежи. Их подвиг навсегда останется в истории Балашихи. Мы сделаем все, чтобы их имена жили в наших сердцах», — подчеркнул Сергей Юров.
Сергей Окатьев родился и вырос в микрорайоне Заря. После окончания школы он получил профессию автомеханика и работал мастером-наладчиком на Московском авиационно-ремонтном заводе ДОСААФ в деревне Федурново. По словам его супруги Анны Окатьевой, Сергей был добрым, отзывчивым и заботливым человеком.
«Он был душой компании, верным и надежным. Любил животных, играл в онлайн-игры и смотрел познавательные видео. Его воспитывала бабушка, и теперь она и его любимый кот — это все, что напоминает мне о нем. Его уход — невосполнимая утрата», — поделилась Анна.
Павел Яковлев, которому 10 августа 2025 года исполнилось бы 27 лет, также был уроженцем Зари. Он окончил школу № 15 и кадетский корпус в Москве, а позже учился в таможенном институте. Павел был серьезным и вдумчивым человеком, увлекался сборкой моделей кораблей и самолетов, проявляя недюжинное терпение.
«Он собрал огромный корабль из висмута, работал над ним больше полугода. Павел отлично рисовал, любил футбол и ответственно относился к службе в армии. Я горжусь своим сыном», — рассказала его мама Юлия Мазаева.
Сергей и Павел отправились на СВО в сентябре 2022 года по мобилизации. Их жизни трагически оборвались в один день, но их подвиг продолжает вдохновлять. Участники церемонии почтили память героев минутой молчания и возложили цветы к мемориальным доскам. Похоронены защитники Отечества на Братском кладбище.
Жители Балашихи, собравшиеся на церемонии, отметили, что такие мероприятия помогают сохранить память о подвиге земляков и передать ее будущим поколениям.