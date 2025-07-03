Две мемориальные доски в память об участниках СВО открыли в Балашихе

В микрорайоне Заря города Балашихи состоялась торжественная церемония открытия мемориальных досок, посвященных участникам специальной военной операции, кавалерам ордена Мужества сержанту Сергею Окатьеву и ефрейтору Павлу Яковлеву. Оба героя, выросшие на соседних улицах и учившиеся в школе № 15, погибли 8 июня 2024 года в Херсонской области, выполняя боевые задачи под пулеметным обстрелом.

На церемонии присутствовали глава Балашихи, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров, председатель Совета депутатов Геннадий Попов, Герой России и руководитель Балашихинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев, Герой России и президент Ассоциации «Братство краповых беретов „Витязь“» Сергей Лысюк, а также кадеты, юнармейцы, родные и близкие героев.

«Сегодня мы собрались, чтобы почтить память настоящих героев, которые, не колеблясь, выполнили свой долг перед Родиной. Сергей и Павел стали примером мужества и патриотизма для всех нас, особенно для молодежи. Их подвиг навсегда останется в истории Балашихи. Мы сделаем все, чтобы их имена жили в наших сердцах», — подчеркнул Сергей Юров.

Сергей Окатьев родился и вырос в микрорайоне Заря. После окончания школы он получил профессию автомеханика и работал мастером-наладчиком на Московском авиационно-ремонтном заводе ДОСААФ в деревне Федурново. По словам его супруги Анны Окатьевой, Сергей был добрым, отзывчивым и заботливым человеком.