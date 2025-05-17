Два украинских дрона сбили над Россией за ночь

Средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотных летательных аппарата над регионами России минувшей ночью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Вражеские дроны уничтожили в период с 22:00 16 мая до 06:00 17 мая.

«Уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один — над территорией Белгородской области и один — над территорией Курской области», — добавили в министерстве.

В ночь на 16 мая ВСУ пытались атаковать города Донецкой Народной Республики с помощью БПЛА. Все дроны уничтожила система «Купол Донбасса». Всего удалось сбить 19 беспилотников, большинство из которых несли взрывчатку. Все аппараты перехватили еще в воздухе.