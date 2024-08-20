Два дрона ВСУ уничтожили за ночь над Крымом

МО: силы ПВО уничтожили два украинских дрона над Крымом минувшей ночью

Фото: РИА «Новости»

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских БПЛА над Крымом. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

ВСУ попытались атаковать полуостров минувшей ночью. Украинские боевики использовали для удара беспилотники самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Республики Крым», — подчеркнули в пресс-службе.

Несколько дней назад бойцы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера, направлявшихся со стороны Украины. В Минобороны не уточнили, на каком именно участке Черного моря произошла атака на беспилотники противника.

«Как маленький ребенок». Почему опасно оставлять собаку привязанной у магазина

Зрелище с агрессией. Где наблюдать суперлуние и как оно влияет на человека

Нью-Йорк, Нью-Йорк. История донецкого поселка, освобожденного Россией

Владивосток ушел под воду. Мощный ливень затопил городские улицы и дома

«Даем шанс этим павшим людям». Злостных алиментщиков предложили отправлять в зону СВО

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте