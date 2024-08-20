Два дрона ВСУ уничтожили за ночь над Крымом

МО: силы ПВО уничтожили два украинских дрона над Крымом минувшей ночью

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских БПЛА над Крымом. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

ВСУ попытались атаковать полуостров минувшей ночью. Украинские боевики использовали для удара беспилотники самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Республики Крым», — подчеркнули в пресс-службе.

Несколько дней назад бойцы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера, направлявшихся со стороны Украины. В Минобороны не уточнили, на каком именно участке Черного моря произошла атака на беспилотники противника.