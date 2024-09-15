Два дрона ВСУ уничтожили в Смоленской области

Силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника в Смоленской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Василий Анохин.

«Сегодня над Рославльским и Смоленским районами сработали силы ПВО для отражения атаки двух украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявил глава региона.

Анохин добавил, что на место падения обломков на землю направили оперативные службы. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.

Губернатор также призвал смолян не приближаться к обломкам дрона при их обнаружении, а сразу звонить в экстренные службы.

Ранее российские зенитчики ликвидировали шесть украинских беспилотников над Брянской областью.

Еще один дрон ВСУ уничтожили на западе Ростовской области. Также обошлось без пострадавших и разрушений.