Два дрона ВСУ уничтожили в Смоленской области
Силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника в Смоленской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Василий Анохин.
«Сегодня над Рославльским и Смоленским районами сработали силы ПВО для отражения атаки двух украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявил глава региона.
Анохин добавил, что на место падения обломков на землю направили оперативные службы. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.
Губернатор также призвал смолян не приближаться к обломкам дрона при их обнаружении, а сразу звонить в экстренные службы.
Ранее российские зенитчики ликвидировали шесть украинских беспилотников над Брянской областью.
Еще один дрон ВСУ уничтожили на западе Ростовской области. Также обошлось без пострадавших и разрушений.