Два беспилотника ВСУ уничтожили ночью над Крымом
Минобороны: 6 беспилотников ВСУ уничтожили над регионами РФ в ночь на 29 июня
В ночь на 29 июня дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили шесть беспилотников ВСУ над регионами России. Двумя дронами пытались атаковать Крым. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Два украинских беспилотника ликвидировали над Тверской областью, по одному — над Брянской и Белгородской областями.
Накануне в Белгороде в результате атаки дрона-камикадзе пострадал мужчина. Он попал в больницу с открытой раной бедра. В тот же день после ударов с украинских беспилотников полностью сгорели три автомобиля в селе Отрадное и один в селе Муром, а легковушка в Стригунах получила повреждения. ВСУ также атаковали предприятия и частный сектор в Шебекине, Чапаевском и Бессоновке, обошлось без пострадавших.
Под Тамбовом после атаки дрона загорелся резервуар на нефтепроводе. Возгорание оперативно локализовали, чуть позже пожарным удалось справиться с открытым горением. Никто не пострадал.