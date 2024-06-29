Два беспилотника ВСУ уничтожили ночью над Крымом

В ночь на 29 июня дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили шесть беспилотников ВСУ над регионами России. Двумя дронами пытались атаковать Крым. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Два украинских беспилотника ликвидировали над Тверской областью, по одному — над Брянской и Белгородской областями.

Накануне в Белгороде в результате атаки дрона-камикадзе пострадал мужчина. Он попал в больницу с открытой раной бедра. В тот же день после ударов с украинских беспилотников полностью сгорели три автомобиля в селе Отрадное и один в селе Муром, а легковушка в Стригунах получила повреждения. ВСУ также атаковали предприятия и частный сектор в Шебекине, Чапаевском и Бессоновке, обошлось без пострадавших.

Под Тамбовом после атаки дрона загорелся резервуар на нефтепроводе. Возгорание оперативно локализовали, чуть позже пожарным удалось справиться с открытым горением. Никто не пострадал.