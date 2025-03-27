Дуэт «Илай и Свой» из Павловского Посада дал 4 концерта для бойцов СВО

Очередной гуманитарный конвой отправился на фронт из Павловского Посада 22 марта. К участникам поездки присоединились музыканты Илай и Свой.

Дуэт дал четыре концерта в Белгородской области для земляков-защитников из Павловского Посада и Электрогорска. Музыканты подняли боевой дух военнослужащих, подарили им эмоции, тепло, музыку, которую бойцы запомнят надолго.

Председатель совета депутатов Павлово-Посадского округа Роман Тикунов поблагодарил артистов за поддержку участников СВО. «Такие выезды — это не только помощь снаряжением и продуктами, но и поддержка сердца. Потому что песня — это тоже оружие, только духовное», — сказал депутат.

Музыка создала атмосферу единства и сплоченности, помогая солдатам почувствовать, что их не забыли и поддерживают на Родине. Бойцы смогли на время забыть о трудностях и опасностях. Такие инициативы укрепляют не только моральный дух, но и связь между гражданами и защитниками России.