Дрон-камикадзе налетел на движущееся авто в Муроме

В Шебекинском городском округе украинский дрон-камикадзе атаковал движущееся авто. Водитель получил травмы, его госпитализировали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«В селе Муром Шебекинского городского округа движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Ранен мужчина», — объявил он.

Бригада скорой помощи повезла пострадавшего в горбольницу № 2 в Белгороде. Гладков сообщил, что мужчина получил сотрясение головного мозга, осколочные ранения рук и ног.

Утром 24 июня под обстрел попал также город Грайворон. Снарядами повредили шесть домов и два гаража. Три человека получили осколочные ранения, из них двоих госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ночью украинские беспилотники обезвредили в Ростовской области. Власти сообщили, что обломки упали на территории предприятия.