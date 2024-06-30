Соединенные Штаты могут изменить курс по Украине и бросить ее в случае переизбрания Дональда Трампа на должность президента. Об этом сообщил генеральный секретарь немецкой Свободной демократической партии (СвДП) Биджан Джир-Сарай в интервью N-TV .

Он не исключил, что администрация Трампа скажет: «Дорогие европейцы, конфликт на Украине — это ваше дело».

«И это, конечно, имело бы драматические последствия для развития событий на Украине», — предупредил Джир-Сарай.

Политик также предположил, что вскоре США все меньше будут интересоваться ситуацией в Европе. Американские власти сконцентрируются на Китае и не смогут финансировать безопасность европейских стран.

Ранее Трамп заявил, что СВО не началась бы, если бы США управлял лидер, которого уважает президент России Владимир Путин.