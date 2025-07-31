Доброволец из Ставрополя заключил в Балашихе контракт на военную службу

В Московском областном пункте отбора граждан на военную службу по контракту в Балашихе подписал контракт 42-летний доброволец из Ставрополя, известный под позывным «Танцор». Этот шаг стал для него не просто возвращением в армию, но и актом гражданской ответственности в условиях текущих вызовов.

«Танцор» не новичок в военном деле. Он уже имеет опыт службы по контракту, который составил полтора года в рамках Чеченской кампании.

«Оператор-наводчик БМП-2 прикрывает огнем пехоту. Мои знания пригодились бы и на СВО. Позывной „Танцор“ придумал сам себе. Был такой киносериал „Спецназ“. Там один из героев перед выполнением задания произносил: „Потанцуем“. Меня это тогда впечатлило. Я работал строителем, но решил, что пришло время и мне „встать в ружье“. Моя 19-летняя дочь живет рядом с Луганском. Надо прекратить нападение на мирные российские города», — рассказал «Танцор».

Московский областной пункт отбора граждан на военную службу по контракту в Балашихе предлагает всестороннюю поддержку для всех желающих. Здесь можно пройти медицинское освидетельствование, оформить документы, получить юридическую консультацию, открыть банковский счет и оформить справки о полагающихся льготах и выплатах. Также предусмотрено первичное обучение для новобранцев.

Получить дополнительную информацию о работе Центра подготовки контрактников в Балашихе можно на сайте контрактмо.рф, а также по телефону горячей линии: 8-498-732-80-47.