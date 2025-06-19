Доброволец из Санкт-Петербурга подписал контракт на военную службу в Балашихе

26-летний мужчина из Санкт-Петербурга решил изменить свою жизнь и стать контрактником в Московской области. Он поделился, почему выбрал военную службу и как проходит поддержка добровольцев в Балашихе.

Ранее житель северной столицы не проходил срочную службу, но почувствовал, что в жизни необходимы перемены. В планах добровольца — защищать Родину и научиться дисциплине.

В пункте отбора в Балашихе все добровольцы могут оформить необходимые документы: пройти медицинскую комиссию, открыть банковский счёт, получить консультации юриста. Кроме того, для новых контрактников организовали первичное обучение, что позволяет им быстрее адаптироваться к службе.

Постоянная поддержка и внимание к каждому солдату всегда будут играть важную роль в обеспечении прохождения службы. Помимо этого, бойцы, заключившие контракт, могут рассчитывать на меры социальной поддержки, что делает службу еще более стабильной.

Дополнительную информацию о работе Центра подготовки контрактников в Балашихе можно было получить на официальном сайте или по телефону горячей линии: 8-498-732-80-47.