Доброволец из Москвы подписал контракт с Минобороны в Балашихе

Имеющий боевой опыт 23-летний москвич Иван решил отправиться на специальную военную операцию для скорейшего достижения победы. Он прибыл в Московский областной пункт отбора граждан на военную службу по контракту в Балашихе, чтобы заключить контракт и продолжить службу.

Иван отметил, что его решение обусловлено желанием защищать интересы Родины и бороться с нацистским режимом. Он подчеркнул важность совместных усилий для помощи стране и освобождения жителей, находящихся под оккупацией.

Пункт отбора в Балашихе, открытый в мае 2023 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, предоставляет добровольцам полный спектр услуг: оформление документов, медицинскую комиссию, открытие банковского счета, юридические консультации, получение справок о льготах и выплатах, а также первичное обучение.

Для получения дополнительной информации о работе пункта отбора можно посетить сайт контрактмо.рф или обратиться по телефону городской горячей линии: 8-498-732-80-47.