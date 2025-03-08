Девочке из Шатуры подарили билет в парк аттракционов за помощь бойцам СВО

Семилетняя Юлия Усанова из Шатуры потратила все деньги из своей копилки, чтобы собрать посылку для военнослужащих в зоне спецоперации. За это ее наградили поездкой в парк развлечений.

Вдохновила девочку на такой поступок поездка вместе с папой в пункт сбора гумпомощи. Свой подарок для военных она приурочила к 23 февраля.

Бойцы уже получили посылку, поблагодарили девочку по видео. Позже мама Юли рассказала, что деньги дочка копила на аттракционы.

«Решил, что будет справедливо, если мечта нашей маленькой помощницы осуществится», — сказал глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий.

Поэтому глава округа и депутат Государственной думы Геннадий Панин поздравили маму и ее дочку с 8 Марта и подарили девочке сертификат на посещение «Острова мечты». Это один из лучших парков России.

«Поступок Юлии — не просто пример детской доброты. Это напоминание о том, что каждый из нас, независимо от возраста, может сделать что-то важное», — добавил Геннадий Панин.