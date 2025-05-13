«Девчонки воюют». Женский расчет украинских дроноводов обнулили на Красноармейском направлении
Женский расчет операторов БПЛА ВСУ ликвидировали на Красноармейском направлении
Российские военные ликвидировали женский расчет операторов беспилотников ВСУ на Красноармейском направлении. Об этом РИА «Новости» рассказал боец 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным Алекс.
«На нашем направлении целый батальон. И именно этот батальон — женский. Девчонки воюют, блашники. Мы слышали от ребят, что заходили они в точку, ну обнулили, а там все девчата», — сообщил Алекс.
Военный отметил, что информацию о женском расчете передали штурмовики, работающие на Красноармейском направлении.
Специалисты полевой лаборатории БПЛА ранее рассказали о новом ударном дроне-трансформере, который прозвали «Вобла». Он состоит из пяти дронов и сборной рамы. «Вобла» способна переносить грузы массой более семи килограммов, включая противотанковые мины и другие тяжелые боеприпасы. Это позволяет наносить точечные и мощные удары.