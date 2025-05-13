«Девчонки воюют». Женский расчет украинских дроноводов обнулили на Красноармейском направлении

Российские военные ликвидировали женский расчет операторов беспилотников ВСУ на Красноармейском направлении. Об этом РИА «Новости» рассказал боец 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным Алекс.

«На нашем направлении целый батальон. И именно этот батальон — женский. Девчонки воюют, блашники. Мы слышали от ребят, что заходили они в точку, ну обнулили, а там все девчата», — сообщил Алекс.

Военный отметил, что информацию о женском расчете передали штурмовики, работающие на Красноармейском направлении.

Специалисты полевой лаборатории БПЛА ранее рассказали о новом ударном дроне-трансформере, который прозвали «Вобла». Он состоит из пяти дронов и сборной рамы. «Вобла» способна переносить грузы массой более семи килограммов, включая противотанковые мины и другие тяжелые боеприпасы. Это позволяет наносить точечные и мощные удары.