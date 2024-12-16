Дети участников СВО посетили мастерскую Деда Мороза в Химках

«Мастерскую Деда Мороза» открыли в Химках. Юные жители округа уже приняли участие в творческом мастер-классе. Ребята своими руками создали новогодние игрушки и сувениры.

Ребята из многодетных семей и семей участников спецоперации первыми посетили «Мастерскую Деда Мороза». Пока они своими руками создавали праздничные поделки, родители узнали о мерах поддержки со стороны администрации.

«Новогодние праздники — время чудес, особенно для детей. Мы постарались создать атмосферу радости и творчества, чтобы ребята почувствовали себя настоящими помощниками Деда Мороза. Особенно важно в это время поддерживать семьи участников СВО. Мы помогаем не только подарками, но и ответами на волнующие родителей вопросы», — отметила муниципальный депутат Юлия Ишкова.

Участники мастер-класса получили сертификаты помощника зимнего волшебника и подарки на память.

Отметим, что творческая мастерская также ждет гостей 21 и 22 декабря в торговом центре «Мой» с 12:00 до 20:00. Адрес: деревня Голиково, Усковский проезд, дом 2. Вход — свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.