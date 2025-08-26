Дети участников СВО посетили экскурсию в клуб виртуальной реальности в Химках

Предприниматели городского округа организовали для детей мероприятие с полным погружением в цифровые миры. Акция была проведена с целью поддержки семей бойцов, находящихся на передовой.

При помощи специального VR-оборудования дети смогли на время стать персонажами фантастических вселенных и превратиться в участников сцен из популярных кинолент и видеоигр. Управление аватарами осуществлялось с помощью джойстиков, что обеспечило полный эффект присутствия.

«Мы решили порадовать детей бойцов СВО, которые сейчас защищают нас и нашу страну на передовой. В дальнейшем рассматриваем организацию таких мероприятий для детей с ограниченными возможностями в больницах и других учреждениях, а также на городских мероприятиях», — рассказал ВРИО руководителя МКУ «Малый бизнес Химки» Рамил Джаннатов.

Заведение предлагает развлечения для различных возрастных групп, начиная от поиска сокровищ, заканчивая сложными квестами. Игровая библиотека постоянно обновляется, и к концу года ее планируют расширить до 50 приложений. Минимальный возраст для посещения клуба — шесть лет.

«Этот клуб я открыла с целью дарить эмоции людям. Здесь и ребенок, и взрослый может проявить себя внутри мультика, фильма, почувствовать себя настоящим героем. Гости свободно перемещаются по игровой площадке», — рассказала предприниматель, владелец виртуального клуба Марина Логинова.

Для гостей также доступна зона отдыха. Помимо виртуальных аттракционов, в клубе проходят мастер-классы, шоу-программы и тематические праздники.