Дети участников СВО из Подольска получили бесплатные путевки на Черное море

170 ребят из Подольска отправились на отдых к Черному морю. Бесплатные путевки получили члены семей участников СВО, а также дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
Юные подольчане проведут летние каникулы на Черноморском побережье в детском лагере «Зарница», расположенном в Лазаревском районе Краснодарского края. Продолжительность смены составит 21 день. Ребят ждет насыщенная программа отдыха и развлечений. Организаторы подготовили для детей конкурсы, викторины, спортивные соревнования и множество других мероприятий. Пятиразовое питание и проживание на берегу моря сделают отдых комфортным.
Территория лагеря огорожена забором и находится под круглосуточным видеонаблюдением. Корпуса оснащены системой пожарной безопасности. Сотрудники проходят специальную подготовку в «Школе вожатых» и допускаются к работе только после подтверждения своей квалификации.
Дети размещаются в однокомнатных пятиместных номерах с удобствами на блок из четырех комнат.
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