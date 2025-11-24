Дети участников СВО из Люберец посетили шоу-мюзикл в театре Никиты Михалкова

Дети участников специальной военной операции из деревни Островцы городского округа Люберцы 23 ноября посетили знаменитый театр «Мастерская 12» Никиты Михалкова в Москве. Поездку организовали по приглашению Комитета семей воинов Отечества Московской области.

Ребята и их родители стали зрителями уникального шоу-мюзикла «Мечтатели». Это представление, объединяющее театр, кино, современные технологии и цирковое искусство, погрузило гостей в захватывающий мир.

«Сюжет спектакля, рассказывающий о выборе между обыденностью и смелой мечтой, о силе дружбы и любви, стал идеальным форматом для семейного просмотра. Эта история подарила детям веру в чудо, а взрослым — возможность ненадолго вернуться в мир светлых грез», — отметила руководитель местного штаба Комитета Наталья Лежнева.

Штаб Комитета семей воинов Отечества Люберец поблагодарил руководителя Комитета семей воинов Отечества Московской области Марину Мигунову за предоставленные билеты.

Мероприятие стало еще одним важным шагом в поддержке семей, чьи отцы и мужья выполняют свой долг в зоне СВО, подарив детям яркий праздник и положительные эмоции.