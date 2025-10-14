Дети участников СВО из Дмитрова нарисовали портреты отцов-героев

Дети участников специальной военной операции с любовью создавали портреты самых важных мужчин в своей жизни.

«Я нарисовала своего любимого папочку. Он смелый и сильный, а еще самый добрый и умный. Когда мы победим, папа вернется домой. Это будет праздник! Я, наверное, даже заплачу от счастья!» — поделилась одна из участниц фестиваля.

Мероприятие посетили депутаты местного Совета депутатов, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Владимир Гасков и социальный координатор государственного фонда «Защитники Отечества» Екатерина Майорова. Гости помогали детям рисовать и вручили сладкие подарки.

«Этот конкурс призван объединить семьи, сохранить историческую память и правду. Сегодня дети рисуют своих отцов-защитников. Мы все верим в них и в нашу скорую Победу», — подчеркнул Владимир Гасков.

Отметим, что идея проведения творческого конкурса принадлежит депутату Государственной думы, сопредседателю Ассоциации ветеранов СВО Сергею Колунову. Акция уже объединила 30 округов Подмосковья.

Напомним, что каждый желающий может помочь бойцам, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. Для этого необходимо обратиться в Общественную приемную «Единой России», которая расположена в доме № 4 на улице Лиры Никольской в Дмитрове и работает по будням с 09:00 до 18:00 или в Комплексный молодежный центр «Сфера», открытый по адресу: улица Махалина, дом № 40. Специалисты работают с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, а в пятницу с 10:00 до 16:00.

«Для нас поддержка участников СВО — это первостепенная задача. Мы делаем все возможное, чтобы они и их семьи чувствовали заботу, поддержку и знали, что бойцы сражаются за правое дело, скоро — наша Победа!» — отметил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.