Дети с ОВЗ из Раменского изготовили открытки для бойцов СВО

В семейном центре «Мудрая сова» дети с ограниченными возможностями здоровья вырезали красили и клеили — все для того, чтобы порадовать бойцов СВО.

«Для нас особенно важно передать тепло, внимание бойцам. Сказать о том, что мы их любим, ценим, ждем. Ждем с победой, ждем домой живыми», — поделилась руководитель Центра поддержки семей с детьми с особенностями в развитии Виктория Мудрынина.