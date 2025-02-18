Дети с ОВЗ из Раменского изготовили открытки для бойцов СВО

Фото: 360.ru

Маленькие жители городского округа приняли участие в патриотическом мастер-классе. Ребята создали своими руками открытки со словами поддержки участникам специальной военной операции.

В семейном центре «Мудрая сова» дети с ограниченными возможностями здоровья вырезали красили и клеили — все для того, чтобы порадовать бойцов СВО.

«Для нас особенно важно передать тепло, внимание бойцам. Сказать о том, что мы их любим, ценим, ждем. Ждем с победой, ждем домой живыми», — поделилась руководитель Центра поддержки семей с детьми с особенностями в развитии Виктория Мудрынина.

Все открытки объемные: в каждой спрятаны корабли, воздушные шары или машины. Кроме необычных украшений, есть и теплые поздравления с наступающим праздником — Днем защитника Отечества.

В ближайшее время волонтеры округа доставят все самодельные открытки в Донецк.

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