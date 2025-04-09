Дети из семей участников СВО посетили шоу мыльных пузырей в Солнечногорске

Профессиональный дуэт «Плинкс» устроил шоу мыльных пузырей. Мероприятие в Доме культуры «Лепсе» в Солнечногорске посетили порядка 150 ребят из семей участников специальной военной операции.

Маленьких гостей развлекала ростовая кукла Чебурашки, а затем малыши погрузились в настоящий «мир чудес». Дети оказались внутри гигантского пузыря и стали участниками яркой программы с фокусами и захватывающими спецэффектами. Это событие организовали по инициативе местного Комитета семей воинов Отечества.

«Любая помощь семьям бойцов специальной военной операции, особенно в эмоциональном плане, всегда невероятно значима. Мы понимаем, как важно создавать моменты радости и веселья для детей», — рассказала руководитель штаба Комитета семей воинов Отечества Светлана Лукина.

Артисты Максим и Виктория Черкасовы из города Жуковский выступили на благотворительной основе, а в проведении мероприятия активно помогали местные волонтеры и молодогвардейцы.

Члены Комитета семей воинов Отечества будут и дальше помогать детям и родственникам военнослужащих. В ближайшее время они планируют совместную поездку на сыроварню Джея Клоуза в Солнечногорске.